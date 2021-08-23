В Калуге День флага отметили флешмобом и автопробегом. В торжествах приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Городской Думы Евгений Сергеев.

Началось празднование с традиционного автопробега: автомобили с российскими флагами проехали по улицам города. На ступеньках у кинотеатра «Центральный» члены партии «Единая Россия», представители Молодой гвардии и Волонтеры Победы развернули огромный триколор.

- Уже не первый год на День Российского флага местное и региональное отделение партии «Единая Россия» проводят серию мероприятий, приуроченных к этому государственному празднику, – прокомментировал Юрий Моисеев. – В акции активно участвует молодежь, к нам присоединяются жители Калуги. Этот замечательный праздник, посвященный одному из главных символов России, олицетворяет единство и патриотизм нашего народа.

Триколор развернули и на склоне Центрального парка культуры и отдыха.

День Государственного флага РФ установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации. Праздник посвящен возрожденному флагу Российской России – «национальному триколору».