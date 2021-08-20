В Калуге над Яченским водохранилищем пройдут «Авиагонки - Формула-1»

В следующую субботу, 28 августа, над акваторией Яченского водохранилища в Калуге состоятся Всероссийские соревнования по самолетному спорту на Кубок летчика-космонавта Юрия Гагарина в дисциплине «Авиагонки – Формула-1».

Начало соревнований – в 13:00.

По правилам этой дисциплины, участники гонки летают на российских самолетах Як-55 и Су-26 и их модификациях, а также на учебно-тренировочных реактивных самолетах L-29, L-39 и СР-10.

- Авиагонки проходят на трассе длиной около 4 километров, - рассказали организаторы. - Трасса имеет форму замкнутой петли с воздушными воротами в зоне пилотирования. Высота прохождения воздушных ворот – от 15 до 25 метров. Участники соревнований должны пройти их на предельно малой высоте и максимальной скорости в горизонтальном полете с углом тангажа и креном не более 5 градусов. Сами воздушные ворота представляют собой парные 3D-фигуры на основе аэроупругих конструкций в виде двух пилонов.

Лучшие кадры с предыдущих подобных соревнований.