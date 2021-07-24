В Калуге шествие моряков по улице Кирова пройдет 25 июля

В воскресенье, 25 июля, в России будет праздноваться День ВМФ. В Калуге праздничное шествие пройдет на улице Кирова, сообщили нам организаторы.

- Мероприятие на наш святой праздник согласовано, - рассказали организаторы. - С прохождением от сквера Мира до площади Победы с возложением цветов на сквере Медсестер, площади Победы и памятнику афганцам. С 10:00 до 11:30.

Движение автомобилей на некоторое время будет перекрываться. Участники должны будут использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.