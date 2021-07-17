Тарусе исполнилось 775 лет

В субботу, 17 июля, город Таруса отмечает свое 775-летие. Свои поздравления в социальных сетях опубликовал губернатор Владислав ШАПША.

- Таруса – жемчужина калужского края. И сегодня этот прекрасный город отмечает 775-летие. Мои искренние поздравления жителям Тарусы с праздником! – отметил он. - Древняя история, духовные традиции, живописная природа, неповторимый облик города – все это сделало Тарусу «русским Барбизоном», местом притяжения для творческих людей. С Тарусой связана судьба Президента Петербургской Академии наук и Академии российской словесности Дашковой, семьи Цветаевых, художников Поленова и Борисова-Мусатова, скульптора Ватагина. Здесь в разное время жили писатель Паустовский и поэт Заболоцкий, русский изобретатель телефона Голубицкий и ученый-агроном Ракитский, пианист Рихтер и поэтесса Ахмадулина. Мы по праву гордимся подвигами и делами своих замечательных земляков, уроженцев города Тарусы. И сегодня на этой земле живут талантливые, энергичные люди, искренне любящие свой край.

По словам Шапши, у города не только богатая история, но и перспективное будущее.

- Владимир Путин в Послании Федеральному собранию отметил Тарусу в числе других малых городов России, которые могут внести серьезный вклад в развитие туризма в стране, - заявил губернатор. - Желаю всем жителям Тарусы здоровья, процветания, стабильности и благополучия. Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаимопонимание!