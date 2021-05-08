В Калуге отменили концерт в парке культуры и отдыха

В субботу, 8 мая, городская управа сообщает об отмене концерта в парке культуры и отдыха в Калуге.

- Уважаемые калужане и гости города! Сегодня, 8 мая, концертная программа «Мир после войны», - говорится в сообщении горуправы, - в городском парке культуры и отдыха отменяется в связи с неблагоприятными погодными условиями!

Также ведомство отмечает о возможности переноса программы на другую дату.