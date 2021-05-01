С праздником нас, трудяги! Чего пожелали рабочему классу первые лица Калужской области
Несмотря на хмурую погоду, которую калужане сегодняшним утром наблюдают за окном, праздник – есть. Потому что 1 мая его не может не быть!
Так что поздравляем рабочий класс любимого города с наступлением этого уникального праздника, когда прославляется труд, но можно не работать аж 10 дней, и публикуем поздравления первых лиц Калужской области.
С Первомаем, Калуга! Ударного вам отдыха в эти весенние деньки!
Губернатор Владислав ШАПША
Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.
Традиция отмечать Первомай у всех разная, каждый встречает его по-своему: в праздничном шествии, на дачном участке, за столом с родными, гуляя под весенним солнцем. Но для всех этот день — символ весны, обновления природы, созидательной деятельности и солидарности.
Только мирный труд может обеспечить стабильную и благополучную жизнь, процветание народа и государства. Я благодарен землякам, которые внесли и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие Калужской области. Убеждён, что, опираясь на опыт и традиции старших поколений, энтузиазм молодых, готовность добросовестно работать каждого жителя региона, мы решим все задачи, которые стоят перед нами, и добьёмся успехов.
Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в своих силах и радостного настроения!
Сенатор Совета Федерации от Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
- Уважаемые жители Калужской области!
Примите искренние поздравления с праздником Весны и Труда!
Этот день объединяет все поколения в нашей стране, дарит энергию и душевный подъем.
В Калужской области живут трудолюбивые люди, которым все по плечу - и сложные задачи, и ответственные дела, и большие свершения. Нас объединяет любовь к родному краю, стремление сделать наш регион лучше и краше!
Низкий поклон всем труженикам Калужской области, и в особенности – нашим ветеранам труда, которые стали достойным примером для последующих поколений калужан.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия, удачи и успехов в достижении намеченных целей.
Председатель законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
- Дорогие калужане!
От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Трудолюбие является характерной чертой всех жителей Калужской области. Поэтому наш регион демонстрирует существенные успехи и в экономике, и в социальной сфере.
Исторически этот праздник является символом созидания, положительных перемен, справедливости и добра.
В нем отражается наше общее стремление добросовестно трудиться, чтобы обеспечить лучшее будущее для последующих поколений, создать условия для дальнейшего развития малой родины и всей страны.
Благодарим всех, кто вкладывает частичку души в свой труд!
Желаем вам крепкого здоровья, праздничного настроения, успехов и вдохновения для реализации всех планов и начинаний!
Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ
Дорогие калужане!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
От весны, которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.
Уважение к людям труда лежит в основе наших планов и замыслов. Калужане всегда умели работать на благо общего дела и своими руками делают наш город ещё более привлекательным и комфортным.
В этот день мы чествуем профессиональные победы коллективов предприятий и организаций, людей труда. Это праздник всех калужан, которые своим трудом создают благосостояние любимой Калуги.
Сегодня наш город уверено идёт курсом созидания. Калуга расцветает, становится уютнее и современнее. И всё это мы делаем вместе!
Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, весенних, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов!
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