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Калужане окунутся в суровые северные воды в честь Дня ВМФ

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 25.07.2020 17:59 1 337
Калужане окунутся в суровые северные воды в честь Дня ВМФ

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День ВМФ, а накануне в городах, где базируются военно-морские силы нашей страны, прошла генеральная репетиция праздничных показательных выступлений.

В них приняли участие и калужане. Экипаж подводной лодки «Калуга», который состоит в том числе из калужан, в городе Североморске – столице Северного флота России, в паре с подлодкой «Псков» осуществил погружение и всплытие.

Эту же программу подлодки покажут и завтра в честь праздника.

 Наша справка 

Подводная лодка Б-800 «Калуга» построена в 1989 году. Она получила экспериментальный гребной винт из особого сплава «Аврора», имеющий 7 лопастей Г-образной формы. Также на лодке был оборудован спасательный люк, позволяющий эвакуироваться из субмарины с глубины до 250 метров.

Оборудование электромеханической боевой части (БЧ-5) было переработано, главный гребной электродвигатель и двигатель экономичного хода были более низкооборотными, а значит и более тихими, чем на двух головных лодках проекта Б-401 и Б-402. На лодке было установлено дополнительное штурманское оборудование. В результате модернизаций были несколько стеснены жилищные условия на лодке.

Входила в боевой состав Черноморского флота, затем была переведена на Северный флот. В ожидании ремонта подводная лодка простояла у причала судостроительного завода «Звёздочка» 9 лет. Ремонтные работы начались в 2011 году и закончены в 2012 году. Входит в состав 161-й БрПЛ Кольской флотилии разнородных сил Северного флота (пункт базирования Полярный).

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 25.07.2020 17:59 1 337
Тэги: праздник день ВМФ подлодка калуга
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