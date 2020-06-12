Берёзовый флешмоб, флаг из машинок и триколор на окне: как Калуга отмечает День России

В пятницу, 12 июня, День России. Коронавирус заставил власти отказаться от традиционных праздничных мероприятий. И калужане перенесли свою энергию и идеи в интернет.
Так, «ВКонтакте» набирает популярность берёзовый флешмоб «Дом там, где берёза». Чтобы в нём поучаствовать, достаточно сфотографироваться с деревом.
Ещё одна популярная акция – «Окна России». Окна украшают флагами и рисунками.
Калужане в соцсетях читают патриотические стихи, из подручных средств делают открытки. И даже собирают флаг из продуктов.
А дети конструирую флаг из игрушек.
А как вы отмечаете День России? Свои ответы пишите в комментариях.
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