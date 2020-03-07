$ 67.52 1.33
75.84 2.16
Главная Новости Праздники

Владислав Шапша поздравил с Международным женским днём многодетных матерей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2020 17:28 0 168
Владислав Шапша поздравил с Международным женским днём многодетных матерей

7 марта в Калуге  временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша встретился с многодетными матерями области.

Встреча традиционно состоялась накануне Международного женского дня 8 марта. На неё были приглашены женщины из всех муниципалитетов региона.

За чашкой чая многодетные мамы рассказали врио губернатора о своих семьях, внесли предложения по расширению мер социальной поддержки. В беседе также приняли участие министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов и его заместитель – начальник управления по опеке и попечительству, демографической и социальной политике Елена Алексеева.

Открывая встречу, Владислав Шапша напомнил, что в  нашей области в прошлом году каждый четвертый ребенок был рожден в семьях третьим или последующим. В настоящее время каждая десятая семья в регионе является многодетной.

Врио губернатора выразил слова благодарности женщинам, которые воспитывают сразу несколько детей. «Меры социальной поддержки, которые созданы для вас в нашей области, надеюсь, облегчают вам жизнь, но, конечно, самое главное – это любовь к детям и к своим семьям», - подчеркнул Владислав Шапша, обращаясь к матерям.

В ходе разговора обсуждались вопросы повышения качества медицинского обслуживания, обеспечения школьников горячим питанием, создания необходимой инфраструктуры в поселениях, где выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных, ликвидации очереди в детские сады. «Очередь в детские сады у нас существенно уменьшилась. В настоящее время наша задача ликвидировать очередь в ясли. Благодаря решениям, принятым на федеральном уровне, этот вопрос будет решён, как и проблема вторых смен в школах», - отметил Владислав Шапша. Женщин интересовали перспективы поддержания в регионе благоприятной экологической обстановки, в том числе организация раздельного сбора мусора. Владислав Шапша пояснил, что в области уже создаются условия для раздельной сборки и цивилизованной переработки твердых бытовых отходов, но не менее важно, по его мнению, изменить отношение к этому процессу в сознании людей.

 Речь также шла о необходимости организации помощи семьям в правильном оформлении документов на ипотечное кредитование с целью получения мер господдержки. Помимо этого врио губернатора поддержал предложение матерей о разработке дополнительных мер соцподдержки для приобретения вместительного автотранспорта для больших семей. Соответствующее поручение он дал министру труда и социальной защиты области.

В завершении встречи Владислав Шапша поздравил многодетных матерей с наступающим Международным женским днём, вручил им цветы и памятные сувениры. Состоялось фотографирование на память. Временно исполняющий обязанности губернатора области пожелал женщинам здоровья, успехов и пополнения в их семьях.

Справочно:

С 2012 года количество многодетных семей в Калужской области удвоилось.

За счет средств областного бюджета  предоставляются 9 видов пособий  и компенсаций семьям с детьми. Это материнский капитал, помощь в улучшении жилищных условий в виде социальной выплаты, возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставление бесплатных земельных участков для строительства жилья, компенсации оплат за проезд на автомобильном и железнодорожном общественном транспорте, коммунальных услуг.

Создана действенная система материальных выплат, стимулирующих рождение детей. В прошлом году региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А с 1 января текущего года его действие распространено на четвертого и последующих детей. Семьи, в которых родится второй ребенок, в дополнение к федеральному материнскому капиталу получат по 50 тысяч рублей из средств регионального бюджета.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2020 17:28 0 168
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Газэнергобанк 2 марта 2020 года запустил обновленный сайт www.gebank.ru .
03 мар 2020 10:55
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Встреча весны в традициях народов мира в этнографическом парке ЭТНОМИР
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
МегаФон запускает трейд-ин для смарт-часов
МегаФон создал собственную многофункциональную облачную платформу
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге
Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Профессиональные ритуальные услуги в Санкт-Петербурге
Объем имеет значение: топ-5 вместительных морозильных ларей емкостью от 300 л
Преимущество обращения в ритуальные службы

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru