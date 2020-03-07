Владислав Шапша поздравил с Международным женским днём многодетных матерей

7 марта в Калуге временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша встретился с многодетными матерями области.

Встреча традиционно состоялась накануне Международного женского дня 8 марта. На неё были приглашены женщины из всех муниципалитетов региона.

За чашкой чая многодетные мамы рассказали врио губернатора о своих семьях, внесли предложения по расширению мер социальной поддержки. В беседе также приняли участие министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов и его заместитель – начальник управления по опеке и попечительству, демографической и социальной политике Елена Алексеева.

Открывая встречу, Владислав Шапша напомнил, что в нашей области в прошлом году каждый четвертый ребенок был рожден в семьях третьим или последующим. В настоящее время каждая десятая семья в регионе является многодетной.

Врио губернатора выразил слова благодарности женщинам, которые воспитывают сразу несколько детей. «Меры социальной поддержки, которые созданы для вас в нашей области, надеюсь, облегчают вам жизнь, но, конечно, самое главное – это любовь к детям и к своим семьям», - подчеркнул Владислав Шапша, обращаясь к матерям.

В ходе разговора обсуждались вопросы повышения качества медицинского обслуживания, обеспечения школьников горячим питанием, создания необходимой инфраструктуры в поселениях, где выделяются земельные участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных, ликвидации очереди в детские сады. «Очередь в детские сады у нас существенно уменьшилась. В настоящее время наша задача ликвидировать очередь в ясли. Благодаря решениям, принятым на федеральном уровне, этот вопрос будет решён, как и проблема вторых смен в школах», - отметил Владислав Шапша. Женщин интересовали перспективы поддержания в регионе благоприятной экологической обстановки, в том числе организация раздельного сбора мусора. Владислав Шапша пояснил, что в области уже создаются условия для раздельной сборки и цивилизованной переработки твердых бытовых отходов, но не менее важно, по его мнению, изменить отношение к этому процессу в сознании людей.

Речь также шла о необходимости организации помощи семьям в правильном оформлении документов на ипотечное кредитование с целью получения мер господдержки. Помимо этого врио губернатора поддержал предложение матерей о разработке дополнительных мер соцподдержки для приобретения вместительного автотранспорта для больших семей. Соответствующее поручение он дал министру труда и социальной защиты области.

В завершении встречи Владислав Шапша поздравил многодетных матерей с наступающим Международным женским днём, вручил им цветы и памятные сувениры. Состоялось фотографирование на память. Временно исполняющий обязанности губернатора области пожелал женщинам здоровья, успехов и пополнения в их семьях.

Справочно:

С 2012 года количество многодетных семей в Калужской области удвоилось.

За счет средств областного бюджета предоставляются 9 видов пособий и компенсаций семьям с детьми. Это материнский капитал, помощь в улучшении жилищных условий в виде социальной выплаты, возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставление бесплатных земельных участков для строительства жилья, компенсации оплат за проезд на автомобильном и железнодорожном общественном транспорте, коммунальных услуг.

Создана действенная система материальных выплат, стимулирующих рождение детей. В прошлом году региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка увеличен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А с 1 января текущего года его действие распространено на четвертого и последующих детей. Семьи, в которых родится второй ребенок, в дополнение к федеральному материнскому капиталу получат по 50 тысяч рублей из средств регионального бюджета.