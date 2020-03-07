Владислав Шапша поздравил калужанок с наступающим праздником

В пятницу, 6 марта, в Калужской областной филармонии временно исполняющий обязанности губернатора нашего региона Владислав ШАПША принял участие в городском торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню 8 марта.

На этот праздник были приглашены труженицы калужских промышленных предприятий и социальной сферы города, представительницы органов власти, бизнеса и различных общественных объединений.

В своем обращении Владислав Шапша отметил, что в женщинах удивительным образом сочетаются такие качества, как любовь, нежность, сострадание и высокий профессионализм.

- Вы прекрасно справляетесь с заботой о доме, растите детей и не менее успешны в профессии, - подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора. - Вы прекрасно справляетесь с обязанностями на высоких должностях. И так уж получается, что в самые трудные времена самые непростые задачи ложатся на ваши хрупкие плечи.

Кроме того, самые теплые поздравления Владислав Шапша адресовал женщинам старшего поколения Калужской области.

- Отдельные слова благодарности – ветеранам, людям, которые прошли войну, которые работали в тылу, воссоздавали нашу замечательную страну из руин после войны, - рассказал он. - Это тяжелейшие испытания. А самое главное – родили таких замечательных детей, которые смогли полететь в космос, зайти за полярный круг и создать великую страну.

На сцене филармонии глава региона вручил областные награды лучшим представительницам Калуги, внесшим достойный вклад в социально-экономическое развитие области.