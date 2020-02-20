Выпускной-2020 подешевеет почти в два раза

Таким был выпускной в 2019 году.
Городской выпускной в этом году состоится в Калуге 20 июня. Официально дата праздника ещё не утверждена. Это должны сделать депутаты городской Думы на одном из заседаний. Народным избранникам предстоит также утвердить маршрут шествия выпускников и формат проведения праздника.
После того, как это произойдёт, горуправа объявит конкурс по поиску организатора Дня выпускника. В этом году город готов выделить на проведение этого мероприятия всего 600 тысяч рублей. Эта сумма, по сравнению с прошлым годом, меньше почти в два раза.
Бюджет Дня выпускника-2019 составлял 1 млн. 140 тыс. рублей. Правда, в ходе торгов она снизилась. Наш вопрос о том, почему выпускной так сильно подешевел, в горуправе оставили без ответа.
Пройдёт праздник с участием звезды или нет, на данный момент неизвестно.
– Приглашение «звезды» на День выпускника традиционно зависит от наличия спонсоров, – пояснили нам в городской управе. – На сегодняшний день конкретное решение не принято.
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