В центре Калуги выставят тяжёлую технику и покажут выступление ОМОНа

В воскресенье, 23 февраля, с 11:00 до 15:00 в Центральном парке культуры и отдыха Росгвардия проведёт необычный фестиваль.

В парке пройдут показательные выступления ОМОНа и СОБРа, состоится выставка специальной техники и вооружения.

– В экспозиции будут представлены бронированные автомобили различных марок, передвижной комплекс для проведения инженерной разведки, обнаружения и обезвреживания взрывоопасных объектов, другая специальная техника, а также различные виды вооружения и беспилотные летательные аппараты, - сообщили kp40 во вторник, 18 февраля, в Управлении Росгвардии.

Все желающие смогут попробовать свои силы в армрестлинге, толкании гири - 16 кг и 24 кг, перекантовке шины от автомобиля «Урал», чеканке ногой футбольного мяча, перетягивании каната.

Будет работать полевая кухня.

Также подразделение вневедомственный охраны проведет консультации по вопросам поступления на службу в Росгвардию, расскажет о способах постановки имущества под охрану. А представители Центра лицензионно-разрешительной работы дадут разъяснения, связанные с оборотом оружия и частной охранной деятельностью.