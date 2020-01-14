Новый музей Жукова откроют в Калуге

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Калуге планируют открыть военно-исторический центр «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков». Он расположится на первом этаже жилого дома №23а на улице Жукова.

- В основе проекта – рассказ о последней операции Великой Отечественной войны, которая положила конец нацистскому режиму, поставила точку в окончательной Победе советского народа над фашизмом, - рассказали во вторник, 14 января, в правительстве Калужской области.

Посетителей музея обещают познакомить со сложностью боевых действий Красной Армии в «нацистском логове» и полководческим талантом Жукова.

- Музейный комплекс-диорама призван решить ряд образовательных и воспитательных задач, способствовать развитию внутреннего туризма, - рассказал министр культуры области Павел СУСЛОВ. - Уникальность его заключается в том, что на данный момент, в Калуге нет диорам подобного масштаба, посвященных этому периоду Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Уверен, что экспозиция позволит вызвать дополнительный интерес к истории, к биографии Жукова у широкой общественности.