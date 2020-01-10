Водоёмы не успеют промёрзнуть к Крещению

Тёплая зима почти не оставляет калужанам шансов искупаться на Крещение в проруби.

По данным на 9 января на Оке льда нет, а Яченское водохранилище лишь местами промерзло на 2 сантиметра. Результаты исследования опубликовали в ГУ МЧС по Калужской области.

- Ледяной покров на большинстве рек области отсутствует, на закрытых водоёмах – либо отсутствует, либо непрочный и не предполагает выхода людей на лёд, - подчёркивают спасатели.

На следующей неделе в Калуге ожидается плюсовая температура.