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Калужан призывают вывесить флаги на свои дома

01.11.2019 09:46 16 752 Дмитрий Ивьев
Калужан призывают вывесить флаги на свои дома

В понедельник, 4 ноября, Россия 15-й раз отметит День народного единства. В честь праздника калужан призывают вывесить на своих домах государственные флаги.

- Пусть символ нашей страны будет не просто обязательным атрибутом государства, но и говорит о сплоченности гражданского общества, дарит каждой семье и каждому человеку ощущение принадлежности к Государству Российскому, - говорится в сообщении городских властей.

Напомним, день народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Праздник впервые отмечался в стране 4 ноября 2005 года.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете 4 ноября? Расскажите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: праздник
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