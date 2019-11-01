Калужан призывают вывесить флаги на свои дома

В понедельник, 4 ноября, Россия 15-й раз отметит День народного единства. В честь праздника калужан призывают вывесить на своих домах государственные флаги.

- Пусть символ нашей страны будет не просто обязательным атрибутом государства, но и говорит о сплоченности гражданского общества, дарит каждой семье и каждому человеку ощущение принадлежности к Государству Российскому, - говорится в сообщении городских властей.

Напомним, день народного единства был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Праздник впервые отмечался в стране 4 ноября 2005 года.