День народного единства отметят на Театральной площади

В следующий понедельник, 4 ноября, в 12:00 жителей и гостей Калуги приглашают на Театральную площадь. Там состоится праздник, посвященный Дню народного единства.
Запланирован концерт с участием творческих коллективов областного центра, посвященный праздничной дате. Торжественные мероприятия также будут организованы во всех муниципальных образованиях Калужской области.
Этот день является государственным праздником с 29 декабря 2004 года, когда Президентом России Владимиром Путиным были внесены поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.
Начиная с 2005 года, День народного единства отмечается в России ежегодно. Он символизирует сплоченность великого народа с его великой историей и достижениями.
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