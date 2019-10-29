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День народного единства отметят на Театральной площади

29.10.2019 11:05 0 385 Дмитрий Ивьев
День народного единства отметят на Театральной площади

В следующий понедельник, 4 ноября, в 12:00 жителей и гостей Калуги приглашают на Театральную площадь. Там состоится праздник, посвященный Дню народного единства.

Запланирован концерт с участием творческих коллективов областного центра, посвященный праздничной дате. Торжественные мероприятия также будут организованы во всех муниципальных образованиях Калужской области.

Этот день является государственным праздником с 29 декабря 2004 года, когда Президентом России Владимиром Путиным были внесены поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году, и приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Матери.

Начиная с 2005 года, День народного единства отмечается в России ежегодно. Он символизирует сплоченность великого народа с его великой историей и достижениями.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: область
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