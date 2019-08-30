«Калуга – лучший город на свете»: вышел новый клип известного рэпера

В четверг, 29 августа, известный калужский рэпер Скат – Андрей Скатов – опубликовал новый клип «Любимая Калуга». Он посвящён предстоящему 648-му Дню рождения города.

В нём рэпер восхищается родной Калугой и признаётся ей в любви: «Любимая Калуга, спасибо, родная», «Калуга – лучший город на свете».

- Строятся высотки там, где были деревни, - поётся в песне. - Что в душе современного калужанина, какие мечты, какие стенания?

Не забыл Скат упомянуть, что в городе разрушаются исторические памятники.

- Но много хороших происходит событий, негативного мышления я не любитель, - тут же добавляет рэпер. Недаром он работает клиническим психологом.

- Это не первая моя песня, посвященная родному городу, не вторая, не третья, не четвертая, не пятая, не шестая, а седьмая. За мои песни о Калуге я не получал бюджетные деньги и другие материальные выгоды от государства, я пишу их, исходя из вдохновения и добрых чувств, которые испытываю к своей родной земле, - рассказывает Скат.

То, что в 2021 году Калуга отметит юбилей, наводит на мысль о том, что это и не последняя песня рэпера о Калуге.