На День города в Калугу войдут танки

В четверг, 29 августа, будет ограничено движение автомобилей на Яченском водохранилище и в сквере Волкова, сообщает пресс-служба городской управы.

А в субботу, 31 августа, движение по набережной Яченского водохранилища и улице Комарова будет закрыто. Это связано с тем, что 31 августа в 10:00 там пройдёт акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!»

В её рамках будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту, запланированы показательные выступления парашютистов и военнослужащих по армейскому рукопашному бою, демонстрация авиационной и военной техники, выставка современных образцов вооружения, мастер-классы, работа полевых кухонь, а также концертная программа.

Для гостей акции будет организована парковка в сквере Волкова. Также будет организована односторонняя схема движения в самом сквере, добавляют в горуправе.

Схема расположения военной техники и движения по набережной яченского водохранилища на День города, распространенная горуправой Калуги.