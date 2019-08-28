Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 28 августа
$ 66.26 0.29
73.61 0.21
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Праздники

На День города в Калугу войдут танки

28.08.2019 12:31 10 1658 Елена Французова
На День города в Калугу войдут танки

В четверг, 29 августа, будет ограничено движение автомобилей на Яченском водохранилище и в сквере Волкова, сообщает пресс-служба городской управы.

А в субботу, 31 августа, движение по набережной Яченского водохранилища и улице Комарова будет закрыто. Это связано с тем, что 31 августа в 10:00 там пройдёт акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!»

В её рамках будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту, запланированы показательные выступления парашютистов и военнослужащих по армейскому рукопашному бою, демонстрация авиационной и военной техники, выставка современных образцов вооружения, мастер-классы, работа полевых кухонь, а также концертная программа.

Для гостей акции будет организована парковка в сквере Волкова. Также будет организована односторонняя схема движения в самом сквере, добавляют в горуправе.

Схема расположения военной техники и движения по набережной яченского водохранилища на День города, распространенная горуправой Калуги.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Елена Французова 
Тэги: праздник день города
Еще новости из рубрики «Праздники»

День города: нашествие медведей, улиток, динозавров и мозаичная Калуга 28.08.2019 14:50

Коллектив стоматологии «Нью Смайл» поздравляет калужан с Днём города 28.08.2019 09:20

На Театральной площади развернули целых три огромных флага 23.08.2019 16:11

Лоскутная мозаика на День города обойдётся почти в 2 миллиона рублей 14.08.2019 17:35

Опубликована полная афиша Дня города 14.08.2019 12:43

Народные новости
206 0
Dima1980
743 6
nat21
2585 17
АктивныйГражданин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 10 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 28 августа, 16:00
Приём экстрасенса Константина Гришина
Калуга
чт 29 августа, 08:30
Донорская акция «Поделись жизнью»
Калуга
сб 31 августа, 10:00
День города Калуги 2019. Полная афиша
Калуга
вс 01 сентября, 14:00
Благотворительный праздник "Завтра в школу"
Калуга
сб 07 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
пт 30 августа, 19:00
The BEATLES Party
Гостиные ряды
сб 31 августа, 16:00
Музыкальный фестиваль «Босфор»
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
вс 01 сентября, 14:00
ШКОЛА 21 ВЕКА
Торговый комплекс «21 век»

Для детей

пт 30 августа, 12:00
"Каникулы с музеем" расписание на лето
Калужский музей изобразительных искусств
вс 01 сентября, 12:00
Детские мастер-классы
Компот, кафе
вс 01 сентября, 14:00
День Знаний в кафе «Дело в соусе»
Дело в Соусе, кафе
вс 01 сентября, 17:00
Праздничная концертная программа «Учат в школе»
Филармония

Концерты

пт 30 августа, 18:00
Театрализованный концерт "Любимому городу посвящается"
Турынинский Культурно-досуговый центр
пт 06 сентября, 19:00
Карл Дженкинс "Реквием"
Дом музыки
вс 08 сентября, 19:00
«Король и шут» cover show
Мажор, бар
вт 10 сентября, 19:00
Всероссийский юношеский симфонический оркестр
Филармония

Кино

Angry Birds 2 в кино
UglyDolls. Куклы с характером
Король Лев
Эбигейл
Блоги компаний

Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

26 авг 2019 15:10
Новости компаний

РСХБ усилит поддержку малого бизнеса Калужской области

Калужский филиал повышает доступность банковских услуг на территории сельских поселений

Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru

Популярность платформы «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в 4 раза

Опросы
Уважаемые читатели, а какой вариант преобразования Окской железной дороги выбираете вы? 
 
Первый - дорога для машин
 551
Второй - зелёная зона
 452
Третий - и дорога, и зелёная зона
 577
У меня другой вариант, напишу в комментариях
 31
Всего проголосовало: 1611
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Газэнергобанк - Многофункциональный центр «Мои документы» открылся в Обнинске

Газэнергобанк 29 июл 2019 11:00

Газэнергобанк - Как сэкономить, оплачивая услуги за вывоз мусора?

Газэнергобанк 24 июл 2019 17:14

Новости партнеров

Лайв-результаты чемпионата России по футболу

Как взять ипотеку на квартиру в Краснодаре

Новая в кредит или подержанная за наличку: как лучше купить Mazda СХ-5

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.