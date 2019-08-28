На День города в Калугу войдут танки

В четверг, 29 августа, будет ограничено движение автомобилей на Яченском водохранилище и в сквере Волкова, сообщает пресс-служба городской управы.
А в субботу, 31 августа, движение по набережной Яченского водохранилища и улице Комарова будет закрыто. Это связано с тем, что 31 августа в 10:00 там пройдёт акция «Военная служба по контракту в Вооруженных силах РФ — твой выбор!»
В её рамках будет работать мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту, запланированы показательные выступления парашютистов и военнослужащих по армейскому рукопашному бою, демонстрация авиационной и военной техники, выставка современных образцов вооружения, мастер-классы, работа полевых кухонь, а также концертная программа.
Для гостей акции будет организована парковка в сквере Волкова. Также будет организована односторонняя схема движения в самом сквере, добавляют в горуправе.
Схема расположения военной техники и движения по набережной яченского водохранилища на День города, распространенная горуправой Калуги.
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