На Театральной площади развернули целых три огромных флага

В четверг, 22 августа страна отмечала День Государственного флага Российской Федерации. В Калуге основная часть праздника прошла на Театральной площади, где состоялся торжественный концерт. Для горожан выступали представители местных вокальных и хореографических коллективов, а изюминкой программы стало развёртывание трёх огромных полотнищ – Российского триколора, Флага Калужской области и коллажа из флагов всех 26 муниципалитетов региона. Красочная акция состоялась по инициативе партии «Единая Россия».
С приветственным словом выступил председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин. Особое внимание глава парламента уделил 350-летней истории национального триколора:
- Российский флаг гордо реял на кораблях, был в каждом армейском соединении. В годы Великой Отечественной войны флаг Советского Союза был вооружен над Рейхстагом. - Сегодня каждый субъект получил право иметь собственную символику, каждый муниципалитет, а их у нас 26, имеет свой флаг. «Молодая гвардия» и Молодежный парламент при Законодательном Собрании предложили установить традицию, и в этот день одновременно с Российским триколором, разворачивать полотнище, составленное из флагов наших муниципалитетов.
Завершая своё выступление, Бабурин поздравил калужан с праздником и обратился к собравшимся с наилучшими пожеланиями, после чего концерт продолжился.
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