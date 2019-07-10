Дню окончания Великого стояния на реке Угре планируют придать федеральный статус

Вопрос об установлении федерального статуса Дня окончания Великого стояния на реке Угре рассмотрят в Государственной думе РФ осенью нынешнего года. Об этом стало известно в среду, 10 июля.

Соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев внёс депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр. Ранее его уже поддержали 19 думских депутатов.

В ходе заседания комитет по обороне принял решение о включении указанного законопроекта на рассмотрение в период осенней сессии 2019 года. В первом чтении документ будет рассмотрен в сентябре.

А в ближайшую субботу, 13 июля, в селе Дворцы Дзержинского района в пойме Угры состоится военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре», посвященный произошедшим здесь в 1480 году событиям. Фестиваль проводится в рамках реализации Национального проекта «Культура» при непосредственном участи Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Организаторами фестиваля являются Правительство Калужской области, Калужская Епархия, Муниципальный район «Дзержинский район», «Национальный парк Угра».

Военно-исторический фестиваль «Великое стояние на реке Угре» ведет свое начало с 2002 г., когда в Калужской области начала реализовываться программа, направленная на изучение и популяризацию событий Великого Стояния на реке Угре.

Напомним, Стояние на реке Угре положило конец татаро-монгольскому игу и стало прологом гибели Большой орды. Именно на Калужской земле, в пойме реки Угры, решалась судьба нашего Отечества. Великое Стояние стало прологом рождения Московского государства – прямым преемником которого является современная Россия.

С 2012 г. на берегу реки Угры ежегодно проходит военно-исторический фестиваль, посвященный 1480 г., кульминацией которого является реконструкция эпизода противостояния московских и ордынских войск. С каждым годом фестиваль становится всё более масштабным. В 2019 г. в фестивале планируется задействовать более 300 участников и 10000 зрителей. Организаторами военно-исторической реконструкции и «живых» уроков истории на интерактивных площадках будут военно-исторические клубы «Русская крепость» (г. Москва), «Батальон» (г. Калуга) и др.

Фестиваль пройдёт на двух площадках.

Во Владимирском скиту состоится торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвящённому Великому стоянию. Также с 13.00 до 18.00 будут работать экспозиции музея и диорама Павла Рыженко.

А на берегу Угры раскинется военный лагерь. Будут работать военно-исторические площадки, мастер-классы, ярмарки, выставка картин П.В. Рыженко «Пояс Богородицы», город мастеров и трапезные. Также планируется выступление фольклорных коллективов. В 14.30 состоится торжественная церемония, посвящённая 539-летию Великого стояния, а затем, в 15.00 начнётся главное действо: на берегах Угры сразятся русские и ордынские войска.