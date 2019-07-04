Как отпразднуют 75-летие области в Калуге

В пятницу, 5 июля, исполнится 75 лет со дня основания Калужской области. К круглой дате приурочено много мероприятий.

На Калужском почтамте в областном центре состоится гашение почтовых карточек и открыток специальным штемпелем, выпущенным к 75-летию Калужской области, который будет действовать один день. Также откроется филателистическая выставка редких экспонатов, посвященных истории развития Калужской области.

После полудня в Калужском областном драматическом театре состоится торжественное собрание, посвященное памятной дате.

Вечером в 19.00 на концертной площадке «Гостиный двор» - праздничный концерт «Соло с оркестром «Калужская летопись».

6 июля народные гуляния в честь 75-летия области «Богатство земли Калужской» начнутся в полдень в городском парк культуры в Калуге.

Откроется праздник парадом районов по центральной аллее парка, исполнением Гимна Калужской области и поздравлением от официальных лиц. Затем в концерте примут участие лучшие вокальные, танцевальные и фольклорные коллективы.

На территории парка развернутся ярмарочные подворья, участниками которых станут представители муниципальных образований области. Свои достижения участники покажут в формате выставок-ярмарок с традиционными угощениями, продажей изделий народных промыслов, интерактивными рассказами о родной земле. Будут организованы мастер-классы мастеров декоративно‑прикладного искусства.

В связи с проведением праздничных мероприятий в Калуге будет введено ограничение движения транспорта: 5 июля с 12:00 до 20:00 на Театральной площади (от ул. Кирова до ул. Суворова). Кроме того, с 17:00 до 22:00 будет действовать ограничение на следующих улицах: Воробьевская, Кропоткина, переулок Гостинорядский, площадь Старый Торг.