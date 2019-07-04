Валентина Матвиенко поздравила калужан с юбилеем области

В пятницу, 5 июля, Калужская область отпразднует свое 75-летие. Свое поздравление в адрес губернатора области Анатолия Артамонова и председателя Законодательного Собрания области Виктора Бабурина направила Председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО.
- Калужская земля на протяжении веков является надежным форпостом нашего государства, местом, где завершилось освобождение русских земель от монголо-татарского ига, – говорится в поздравлении. – Здесь была продемонстрирована непоколебимая решимость наших предков бороться за независимость Родины, дан мощный импульс к объединению и укреплению страны. Жители области во все времена верой и правдой служили Отечеству – самоотверженно бились на полях сражений, упорно и плодотворно трудились. Сегодня они делают все возможное для процветания региона, сохранения и приумножения славных традиций, заложенных старшими поколениями.
Валентина Матвиенко отмечает, что сегодня Калужская область относится к числу эффективно развивающихся регионов страны, где сформирован многоотраслевой промышленный комплекс с высокой долей наукоемких направлений и разделением по кластерному принципу:
- Это позволяет региону занимать лидирующие позиции по ряду производственных показателей в ЦФО и в стране в целом. Значительные успехи достигнуты в деле привлечения инвестиций в экономику области, установлен режим максимального благоприятствования предпринимательской деятельности.
Валентина Матвиенко также подчеркнула, что региональные органы государственной власти многое делают для повышения уровня жизни людей, реализации социально значимых проектов:
- Уверена, что Калужская область и впредь будет вносить весомый вклад в решение общенациональных задач. Желаю всем новых достижений, добра и мира.
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