Опубликовано поздравление Анатолия Артамонова с юбилеем области

В пятницу, 5 июля, будут праздноваться День образования Калужской области и День официальных символов Калужской области. Свое поздравление в адрес всех жителей региона направил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.
Дорогие жители Калужской области! Поздравляю вас с 75-летием образования Калужской области и Днем официальных символов Калужской области.
На карте страны наш регион в существующих сегодня границах появился в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены позже, но стали неотъемлемой частью истории и культуры области.
В этот день мы вспоминаем славную историю, традиции и культуру Калужского края, имена земляков, вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись страны.
Юбилей области — праздник для всех её жителей, которые своим каждодневным трудом вносят существенный вклад в её всестороннее развитие.
Присущие калужанам энергичность и трудолюбие, стремление к творческому созиданию всецело способствуют решению ключевых задач по укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развитию социальной сферы.
На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие большую общественную значимость, инициативы, многие из которых успешно транслируются в другие регионы.
В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается дорожная инфраструктура, строятся комфортное жилье и социальные объекты, развивается наука и образование, культура и спорт, туризм.
Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое уважение к тому, что было сделано поколениями его жителей, позволяя нам с уверенностью смотреть в будущее.
Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Калужской области.
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