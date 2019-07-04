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Опубликовано поздравление Анатолия Артамонова с юбилеем области

04.07.2019 15:49 0 130 Дмитрий Ивьев, Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано поздравление Анатолия Артамонова с юбилеем области

В пятницу, 5 июля, будут праздноваться День образования Калужской области и День официальных символов Калужской области. Свое поздравление в адрес всех жителей региона направил губернатор Анатолий АРТАМОНОВ.

Дорогие жители Калужской области! Поздравляю вас с 75-летием образования Калужской области и Днем официальных символов Калужской области.

На карте страны наш регион в существующих сегодня границах появился в 1944 году. Герб, гимн и флаг были утверждены позже, но стали неотъемлемой частью истории и культуры области.

В этот день мы вспоминаем славную историю, традиции и культуру Калужского края, имена земляков, вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую летопись страны.

Юбилей области — праздник для всех её жителей, которые своим каждодневным трудом вносят существенный вклад в её всестороннее развитие.

Присущие калужанам энергичность и трудолюбие, стремление к творческому созиданию всецело способствуют решению ключевых задач по укреплению промышленного и сельскохозяйственного потенциала, развитию социальной сферы.

На Калужской земле рождаются и реализуются яркие, имеющие большую общественную значимость, инициативы, многие из которых успешно транслируются в другие регионы.

В области действуют мощные отраслевые кластеры, развивается дорожная инфраструктура, строятся комфортное жилье и социальные объекты, развивается наука и образование, культура и спорт, туризм.

Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое уважение к тому, что было сделано поколениями его жителей, позволяя нам с уверенностью смотреть в будущее.

Желаю всем вам здоровья, мира, благополучия и новых свершений на благо Калужской области.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: область
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