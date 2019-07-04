Путин прислал калужанам телеграмму

Президент России Владимир ПУТИН направил телеграмму в адрес губернатора Анатолия Артамонова всем жителям региона с поздравлениями с 75-летием образования Калужской области:
Уважаемые друзья! Поздравляю вас с замечательным юбилеем – 75-летием образования Калужской области.
Во все времена жители калужского края славились трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостеприимством. Они искренне любили родную землю, радели о её благополучии, защищали от врага.
Важно, что вы бережно храните память о своих знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытиях, творческих свершениях. Стремитесь содействовать решению ключевых задач развития региона и всей России. Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе – Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития. Вместе с созданием современных индустриальных парков, открытием новых заводов и производств – здесь уделяется неустанное внимание вопросам экологии и природоохранной тематики, сохранению богатейшего исторического, культурного, духовного наследия края.
Желаю вам осуществления намеченных планов и всего самого доброго.
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