Празднование Дня мирного атома собираются вывести на всероссийский уровень

26 июня в наукограде губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню мирного использования ядерной энергии и 65-летию пуска Обнинской АЭС.
В числе почетных гостей праздника был генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, который зачитал приветственный адрес работникам и ветеранам отрасли от Премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Глава госкорпорации отметил, что 65 лет назад в Обнинске состоялся «своеобразный полет в космос».
- Впервые из физической реакции расщепления ядра была получена энергия для использования в мирных целях. И потенциал у этого открытия огромный, - подчеркнул Алексей Лихачев.
Поздравляя гостей и жителей области, губернатор Анатолий Артамонов отметил, что Обнинск не случайно стал первым наукоградом страны. Именно здесь свершился переворот в жизни человечества - впервые произошло мирное применение атомной энергии. Памятную дату закрепили региональным законом. В настоящее время совместно с Росатомом и депутатами, представляющими область в Госдуме, прорабатывается вопрос о праздновании Дня мирного атома на всероссийском уровне. Глава региона отметил заслуги ученых:
- Благодаря их усилиям, таланту и энергии сегодня можно видеть замечательный город, в котором живут славные продолжатели ваших дел. Каждый пятый обнинец имеет отношение к науке. Здесь сосредоточен основной научный потенциал региона, научно-исследовательские центры, производства, сформирована вся инфраструктура. Особенно важно, что сегодня атом и его возможности, ядерные технологии широко применяются в медицине. Это то, что нужно человеку, что дает ему надежду для того, чтобы он продолжал быть счастливым и жить на этой земле. Все, кто работают сегодня в этой отрасли, вносят неоценимый вклад в развитие нашей науки, техники, практических знаний и навыков.
Особая дата: юбилей первой АЭС отмечают в Обнинске 27.06.2019 14:16
В КГУ обсудили, что делать с мусором 26.06.2019 12:04
День мирного атома торжественно отметят в Калужской области 25.06.2019 16:58
Дорога жизни: новый асфальт положили в Перемышльском районе 25.06.2019 16:57
В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: