Особая дата: юбилей первой АЭС отмечают в Обнинске

В среду, 26 июня, в Обнинске открылась научно-техническая конференция «История, традиции, опыт, знания и кадры Атомной Энергетики как ресурсы развития в 21 веке» , приуроченная к торжествам по случаю двух значимых памятных дат – Дня мирного использования ядерной энергии и 65-летия пуска Обнинской АЭС, события мирового масштаба, ознаменовавшего начало новой эры в энергетике.
Конференция проводится под эгидой Ядерного общества с международным участием при поддержке Госкорпорации «Росатом» и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии.
В заседании принимают участие: генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, который находится в нашем регионе с рабочей поездкой, заместитель губернатора области Константин Горобцов, депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр, ученые, работники, ветераны отрасли.
От имени губернатора области Анатолия Артамонова собравшихся приветствовал Константин Горобцов.
- 65 лет со дня пуска АЭС для нас особая дата, - отметил он. - Скоро область будет отмечать 75-летие своего основания. Спустя 10 лет с того памятного дня была запущена Первая атомная электростанция. Это дало огромный импульс развитию Калужской области. Мы гордимся Обнинском, первым наукоградом России, и людьми, которые трудились на благо тяжелой и сложной науки, создавали определенный кластер высоких научных знаний. Здесь образовывались предприятия и научные центры. И сегодня можно с уверенностью говорить, что Калужская область является одним из лидеров в развитии науки, в создании высокотехнологичных производств.
Депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр особо отметил, что использование передовых ядерных технологий в неядерной деятельности становится мировым трендом.
- Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить будущее атомной энергетики и технологий, - подчеркнул он. - Мы наблюдаем огромный интерес к использованию ядерных технологий в мире. Все, что делается в нашей стране, направлено на технологическое развитие, на улучшение качества жизни человека… Ядерные технологии начинают работать для медицины, прежде всего, борьбы с раковыми заболеваниями. Они приходят в аграрную отрасль – новые виды продовольствия требуют чистоты, защиты и сохранности. Эти и другие темы будут обсуждаться сегодня и завтра в Обнинске. И, что особенно важно, именно в наукограде для внедрения всех этих технологий будут готовиться новые кадры. У нашей молодежи будут хорошие перспективы.
Работников и ветеранов атомной отрасли с 65-летием пуска Первой в мире атомной электростанции поздравил Премьер-министр России Дмитрий Медведев. Телеграмма опубликована на сайте Правительства РФ.
- Сегодня атомная отрасль для России имеет огромное стратегическое значение. Исследования и разработки ведущих российских ученых-атомщиков находят применение не только в энергетике, но и на транспорте, в медицине и других областях, – подчеркнул премьер-министр. – Мощные и надежные энергоблоки отечественных АЭС дают тепло и свет крупным городам и отдаленным поселкам, обеспечивают бесперебойную работу предприятий и социальных объектов по всей стране.
По словам Председателя Правительства России, развитие атомной промышленности в нашей стране стало возможным благодаря «огромному опыту российских атомщиков, их самоотверженному труду и преданности своему делу».
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