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День мирного атома торжественно отметят в Калужской области

25.06.2019 16:58 0 193 Фото: пресс-служба правительства.
День мирного атома торжественно отметят в Калужской области

26 июня в Калужской области отмечаются две памятные даты – День мирного использования ядерной энергии и 65-летие Обнинской АЭС. Станция была введена в эксплуатацию в 1954 году. Событие мирового масштаба положило начало новой эре в энергетике.

Завтра в  наукограде состоится научно-техническая конференция под эгидой Ядерного общества с международным участием при поддержке Госкорпорации «Росатом» и в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии. Она называется  «История, традиции, опыт, знания и кадры Атомной Энергетики как ресурсы развития в 21 веке». В пленарном заседании примет участие генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, который посетит область с рабочей поездкой. В ее рамках  глава госкорпорации также побывает на Первой в мире АЭС, в Государственном научном центре Российской Федерации – физико-энергетическом институте им. А.И. Лейпунского, на торжественном открытии отраслевого Центра оценки соответствия и испытательной лаборатории средств физической защиты в Технической академии Росатома. Вечером в городском Дворце культуры состоится торжественное мероприятие и праздничный концерт.

В этот же день в Доме ученых пройдет выездное заседание Общественного совета Росатома по теме: «Города и ядерные технологии». На базе Студгородка в ходе расширенного заседания Совета Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» будут обсуждаться вопросы развития малого и среднего предпринимательства и бизнесов в Калужской области, а также на территориях присутствия концерна «Росэнергоатом». Кроме того, запланирована презентация лучших муниципальных практик: по предоставлению жилья для врачей, медицинских работников по договорам коммерческого найма в Десногорске и об опыте взаимодействия с Фондом капитального строительства Воронежской области.

27 июня в Доме ученых состоятся мероприятия по темам: «Эволюция автоматизации АЭС: от реле до цифровых технологий» и «Участие молодых учёных и специалистов в формировании реального представления об атомной энергетике у населения», а также лекции для молодёжи и Атомный диктант.

К памятным датам в Калужской области подготовили и творческий спецпроект - песню под названием «Мирный атом».

Музыкальный проект состоялся при поддержке депутата Государственной Думы РФ Геннадия Скляра и ответственного секретаря оргкомитета Росатома, исполнительного вице-президента Ядерного общества России Сергея Кушнарева. Автор музыки и исполнитель - певица, композитор, пианистка Ольга Варвус, текст написал Дмитрий Лик.

Как мы уже рассказывали, премьера песни состоится в Калуге 28 июня в 19:00 в рамках праздничного концерта, посвященного Дню мирного использования ядерной энергии, на концертной площадке «Гостиный двор». Мероприятие организовано Калужской областной филармонией при поддержке регионального министерства культуры и администрации Обнинска.  В программе примет участие эстрадно-симфонический оркестр. Это  уникальный музыкальный коллектив, в составе которого объединены камерный оркестр «Ренессанс» (художественный руководитель и дирижёр Игорь Викторович Иванов) и духовой оркестр Обнинска (художественный руководитель и дирижёр Павел Дронов). Прозвучат популярные произведения: инструментальные номера и известные всем зрителям песни. Вход – свободный.


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Фото: пресс-служба правительства.
Тэги: область
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