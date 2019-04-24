Улицу Кирова перекроют 1 мая

В следующую среду, 1 мая, в Калуге будут отмечать День труда. Праздничные мероприятия пройдут в центре города.
Из-за профсоюзного шествия с 10:00 до 11:30 для транспорта будет закрыт участок улицы Кирова - от площади Мира до Театральной площади, а с 9:00 до 15:00 - и сама Театральная площадь, рассказали в городской управе.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Уважаемые читатели, а как вы отмечаете Первомай? Расскажите в комментариях!
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