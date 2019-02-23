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Губернатор поздравил калужан с Днём защитника Отечества

23.02.2019 09:00 0 340
Губернатор поздравил калужан с Днём защитника Отечества

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:

Дорогие жители Калужской области!

Примите мои поздравления с Днём защитника Отечества.

Этот праздник воплощает лучшие традиции сильного, независимого государства. Мы чтим свою славную военную историю, основанную на подлинном патриотизме и верности ратному долгу. Сменялись эпохи, но мужество и сила духа наших солдат и офицеров всегда удивляли врагов и служили гарантом безопасности страны.

Нынешние военнослужащие – достойные продолжатели традиций храбрых предков. Среди них и наши земляки. Особая благодарность вам – сегодняшним защитникам Отечества! Своим ратным трудом вы создаёте прочный щит от внешней угрозы, являетесь надёжной опорой стабильности и развития страны. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто прошёл горячие точки.

Желаю всем защитникам Отечества успехов в службе, поддержки родных и близких, крепкого здоровья и благополучия.


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Тэги: область
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