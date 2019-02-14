11 пар распишутся в Калуге в День всех влюблённых

В четверг, 14 февраля, узами брака свяжут себя 11 пар. Молодые люди захотели расписаться именно в День всех влюблённых. Как рассказала нам начальник Управления ЗАГС Майя ПАНЕНКОВА, обычно в будни расписывается лишь 5-6 пар:

- Свадебный бум у нас начинается в мае, а закончится в октябре. Уже сейчас все летние дни расписаны.

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