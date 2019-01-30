Блестящий подарок ко Дню Святого Валентина

В среду, 30 января, в Калуге стартует совместная акция «Комсомольской правды» и сети магазинов САНЛАЙТ ко Дню святого Валентина. В рамках неё любой калужанин может получить кулон, который станет отличным подарком ко Дню всех влюблённых.
Чтобы принять участие в акции, купите либо один из ежедневных выпусков «Комсомольской правды» от 6 и 13 февраля, либо еженедельник от 6 февраля, вырежьте купоны и получите подвески в любом магазине САНЛАЙТ.
Подарок выдается в период с 6 февраля 2019 года по 28 февраля 2019 года включительно в центрах выдачи подарков при предъявлении купона.
Вместе с подарком клиент становится участником клуба SUNLIGHT с начислением 3000 бонусных рублей на бонусный счет, который дает возможность оплатить до 30% стоимости покупок в течение 7 дней с момента получения подарка (1 бонус = 1 рубль).
Оплата бонусами не распространяется на группу товаров «Хит цена» и не суммируется с другими скидками и акциями. Обязательным условием получения подарка и бонусных рублей является личное подтверждение персонального телефона при регистрации в акции (посредством получения проверочного кода на подтвержденный телефонный номер).
К участию в акциях клуба «SUNLIGHT» могут быть допущены только дееспособные физические лица, достигшие восемнадцати лет. Один человек может получить только один подарок по данной акции и не более одного подарка в день в случае одновременного участия в других акциях, проводимых Организатором.
Выдача денежных средств по данному купону не производится. Организатор оставляет за собой право на замену подарка. Полный список адресов центров выдачи подарков на www.sunlight.net. Подробности о правилах проведения акции, ее организаторе, количестве и порядке получения подарков, информацию о замене подарка вы можете узнать на сайте: www.sunlight.net и по телефону: 8-800-775-22-22
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