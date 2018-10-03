Как перенесут выходные в 2019 году

В России утвердили график переноса выходных на 2019 год. Постановление премьер-министра Дмитрия Медведева в среду, 3 октября, опубликовали на сайте правительства.

Согласно документу, в 2019 году выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

Новогодние и рождественские каникулы продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января. Выходными днями станут 23-24 февраля, 8-10 марта, 1-5 мая и 9-12 мая. 12 июня будет один выходной день, а в День народного единства нерабочими днями станут 2-4 ноября.

Уважаемые читатели! А какие планы на будущий отдых у вас? Расскажите в комментариях!