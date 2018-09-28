Старшее поколение калужан поздравили с праздником

28.09.2018 16:14 56

28 сентября в Областном молодежном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Международного дня пожилых людей.

На праздник были приглашены 500 пожилых граждан Калуги, нуждающихся в социальной поддержке, и активистов ветеранских общественных организаций.

В фойе играл духовой оркестр, приглашенные с удовольствием вальсировали под его музыку. Популярные мелодии звучали и в Большом зале. В одной из аудиторий развернули выставку, которая знакомила с творческими работами ветеранов и пожилых граждан.

Торжественную часть открыли руководители области и города, которые обратились к собравшимся со словами поздравлений. С праздником гостей поздравила заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Татьяна Романова.

С приветственным словом к калужанам обратился Городской Голова Дмитрий Разумовский:

– Искренне, от всей души поздравляю вас. Вы играете большую роль в жизни города и являетесь его золотым фондом и хранителями традиций, истории. Мы должны учиться у вас трудолюбию! В Калуге проводятся конкурсы «Калуга в цвету» и «Калуга урожайная». Все первые места на них традиционно получают представители старшего поколения. Желаю, чтобы вас заботой всегда окружали родные и близкие. Счастья вашим семьям!

Дмитрий Олегович вручил благодарственные письма Городского Головы Людмиле Бичуль и Людмиле Симутиной.

Начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова в своем поздравлении отметила, что День пожилого человека калужане отмечают 25 лет. Зоя Иосифовна поблагодарила собравшихся за активную жизненную позицию и вручила благодарственные письма управления социальной защиты населения Раузе Крупениной и Валентине Ширяевой.

Творческие коллективы города подготовили к торжественному мероприятию праздничный концерт. По окончании праздника всем приглашенным вручили красиво упакованный подарок.

В настоящее время в Калуге проживает более 100 тысяч пенсионеров по возрасту, граждан старше 80 лет – 12 631 человек, старше 100 лет – 21 человек.

Социальные службы города стараются максимально удовлетворить потребности пожилых в оказании различного вида социальной помощи и социальных услуг.

Таня МОРОЗОВА

Фото И. Рулева