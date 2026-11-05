В Калужской области отметили День народного единства 

В регионе прошли торжества в честь праздника - состоялись концерты, шли праздничные программы, а юным жителям области торжественно вручили первые паспорта. Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

В этом году в Калужской области поддержали новую добрую традицию — чаепитие с ароматными пирогами. Она стала ярким штрихом праздника и помогла объединить разные поколения. За общими столами собирались большие семьи, представители старшего поколения, волонтёры, участники СВО и молодёжь.

Губернатор отметил, что такие встречи напоминают: сила людей — в единстве, а радость от тепла домашнего очага хочется делить с теми, кто близок по духу.