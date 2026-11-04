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Праздники

Шапша поздравил калужан с Днём народного единства

Дмитрий Ивьев
04.11, 08:30
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Свое поздравление губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал утром 4 ноября:

- Этот праздник объединяет всех, кто любит Россию. Кто верой и правдой служит стране. Трудится на благо народа.

Наша сила - в сплоченности и согласии. Эта опора на протяжении столетий помогает России преодолевать самые суровые испытания и становиться только сильнее.

Сейчас пришло наше с вами время отстаивать историческую правду. Сохранять для будущих поколений вековые традиции, нравственные ценности, язык и культуру страны. Вместе создавать прочную основу для уверенного развития.

Мы любим Россию! Это наша судьба. Каждый из нас – часть большого Отечества. Гордимся историей страны, нашими героическими предками и современниками. Делаем все, чтобы наша Родина оставалась великой и независимой.

Дорогие друзья, доброго здоровья, семейного тепла и успехов во всех начинаниях!

С праздником! С Днём народного единства!

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