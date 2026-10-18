Шапша поздравил калужан с Днём отца

Сегодня, 18 октября, в России отмечается День отца.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил жителей региона с праздником. Он подчеркнул, как важна роль отца в жизни каждого ребёнка.

- Быть папой - большая ответственность и огромное счастье. Именно папа становится для ребенка первым примером надежности и защиты. А для детей наших бойцов, участников СВО, эти слова имеют особый смысл. Их отцы - настоящие герои, защитники Родины. Мы гордимся ими! – отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона также обратился к отцам, которые сейчас находятся на передовой.

- Дорогие отцы! Спасибо вам за любовь, заботу и пример, который вы подаете своим детям. Крепкого здоровья, счастья! А папам, которые сейчас на передовой: возвращайтесь живыми и невредимыми, скорейшей Победы и встречи с родными. Ваши дети ждут вас и очень вами гордятся! – говорит глава региона.