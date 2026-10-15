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Праздники

Шапша поздравил с Международным днем сельских женщин

Дмитрий Ивьев
15.10, 09:25
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Этот праздник отмечается 15 октября.

- Дорогие, с Международным днем сельских женщин! Вы работаете в поле и на ферме, в школе и в библиотеке, храните домашний очаг и воспитываете детей, - говорится в поздравлении губернатора Владислава Шапши. - Ваш вклад в жизнь региона невозможно переоценить.

Он поблагодарил калужанок, живущих на селе, за труд, тепло рук и доброту сердец.

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