Шапша поздравил с Международным днем сельских женщин

Этот праздник отмечается 15 октября.

- Дорогие, с Международным днем сельских женщин! Вы работаете в поле и на ферме, в школе и в библиотеке, храните домашний очаг и воспитываете детей, - говорится в поздравлении губернатора Владислава Шапши. - Ваш вклад в жизнь региона невозможно переоценить.

Он поблагодарил калужанок, живущих на селе, за труд, тепло рук и доброту сердец.