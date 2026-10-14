Шапша поздравил православных верующих с Покровом

Свое поздравление губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в среду, 14 октября.

- Покров Пресвятой Богородицы - праздник, который на Руси всегда был особенным. В этот день девушки гадали о судьбе, хозяйки пекли блины, - отметил он. - А семьи верили: если свадьба на Покров - быть ей крепкой и счастливой.

Он напомнил, что в этот день просили у Богородицы защиты.

- Сегодня мы молимся за наших воинов, которые сейчас на передовой, - заявил губернатор. - Они с оружием в руках отстаивают независимость и безопасность нашей страны. Пусть Пресвятая Богородица укрепит их дух, сохранит жизни и дарует скорейшую Победу!