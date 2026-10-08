Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Шапша поздравил работников допобразования
Праздники

Шапша поздравил работников допобразования

Дмитрий Ивьев
08.10, 16:53
0 908
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Они отмечают свой профессиональный праздник 8 октября.

- Допобразование - не просто способ занять досуг подрастающего поколения, - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Это профориентация, возможность определиться с будущей профессией, важнейшая часть системы подготовки кадров.

По его словам, 85% юных калужан охвачены системой допобразования.

Самые востребованные направления: робототехника, театр, БПЛА, туризм. Действует более 100 учреждений, а для записи на занятия создан региональный портал.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik0zZmF1SGJtZnRQcVhsRm5SZ1FOblE9PSIsInZhbHVlIjoiMURHbXZBdFVuYm4zS3YxOHpzLzJBeE1DWEh5WS9SamVtZmUyY1haTTZuM2pjdUM3UFI3aDRGSkRRNUZhWldhdVJhSDNwY1pHMUllUjJYeThuNUlPUEFsSFQ1enhxbmxObnhhUmdlMmlWSnlYY0xOQkNZT2RXZkZCTFRlRk52TmZLNHBXdXFTOWw2M21zRHE1UmZqQXBscGRqY0Zja2xMeTAwcERwQ2FGWkdENGZuN3hLZzhhS2RBSXJYbk5rWWRWVEdqU1BiVk1waVdzNEtmUXNmQklqbWxxQWNXdHRLZ3VGSFFJTFZpOXBxVzVHVFJTUXB0bXRGYjJjK3JHUFZxVWJ1MFRteHgxR0Q4S3M0Y01zTjAzVHRLMHBsN3dKTU9zc1ROWDcyN1dNYUVVOHpNQ2Z5Uyt6TGVtUzJ0cWJIeTd2eUNYNjFlcUM4anR0Q09jNTdSVjdFQnFOVVNyQSt6QlFud2ZONThwSWJMMHFwNkY0Z1lKbE9mcnY4RGJNMkhZWE9mSjBydVdVUjJiWVdCRHF6anlkTzRzQ21HSDM1eXY4L2JHNytYTnVqbGxTeHp2OE1Gcm1qdEpzOUVrM1ZGWCIsIm1hYyI6IjUzYzJkMjM3MjZlMDdiNWRkNjhhNWJlOGU2Nzg2NmM2NzY0OTczOGEwNjU3ODA0NDM5YTlmMTRhMTBjYWI4Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVCYmFRaWJaYlNRSStFS2hlMmk5Ync9PSIsInZhbHVlIjoidnljMUhDaHJNbktaK2VMK0Q2TWl0SDdlMktod3JMVTZCc0d3Z2lBclZVcDlsSUdNbUpzc2dCWVQydU1uTFo4VWRmNjlVT0U1NDhuNnpYalJBNjVDWEhlcDBrdFpoRmV6R2wwMG00NUhzeGdNT3R5Q2dKNGkwdDEzNXFDdVBKVytoek1zYTBGMWVRdnloZCt4WG0xL3kvWWltVWpzNUQxbUg2elFVVmd6Y2JONFg3VHl1VXpqWGhtV0s2d1N4RE5DekV1K2gwQ3VVVmREeEgrMWd5aVpzL2xFUGVlSUIzVnFoZXYwdC8zcmhmeWV2ak5IL0hncnpYV1lickRHTjIrdHRlYzluUm01UmRrZkhzM0lrcXc0NEZ4YUZqRHkxSUFGM1cxQXNKcnB1MkF3S01TYzgrRC9hNWpWTW14c01HMWM1RDV2WFdERjhXS0lzZlU3UFpnOWxaVmpncXhDUUtuS0pPT2VURDNOUmNBdjR1V0hndmVIVXBpM3BLdExGKzkycGt1RWdsaG9SdVNPdWhta2NucEpOZ05IN0tnRGgycW1PZndDK3o3NjBESTFodjlJZC9hUlBLNURnb1VrcmtXOTRXM3pwVHJZVE1xNmdBdVZXS1IxZTNJSGpNUjJ6RWZOTFFHS0dQWXI5cDB6RFdrb0Y4WVlkc29FeFQ3eUkxWlZXOWQyOEluNlZoWTUvRjM1RWNCWjFCSDUrNW93c0VzOS9MVlR4ZFNKSVMxOFFXTHpSblVPTGxpUTNtcUEwell5MU93OHAydGFhUklNZVVIUGx1ZXFQWGQ2bUNTckE2WTVCUTFZM2p2Y1hVaGtSN25xYUwrd3F3QmtkalFCS3ZSMyIsIm1hYyI6IjBmZTVkZmMxZGVmMDM0MTg1ZDY5N2FjNWExYjdhZTU4NmNhZjRhODZkZTE5MWVhMDNkZGNmNDg1YmUzNjY1OWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+