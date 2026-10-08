Шапша поздравил работников допобразования

Они отмечают свой профессиональный праздник 8 октября.

- Допобразование - не просто способ занять досуг подрастающего поколения, - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Это профориентация, возможность определиться с будущей профессией, важнейшая часть системы подготовки кадров.

По его словам, 85% юных калужан охвачены системой допобразования.

Самые востребованные направления: робототехника, театр, БПЛА, туризм. Действует более 100 учреждений, а для записи на занятия создан региональный портал.