Шапша поздравил педагогов с Днём учителя

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал поздравление утром в понедельник, 5 октября.

Сейчас в регионе более 13500 педагогов. Около 20% из них – учителя в возрасте до 35 лет.

Губернатор поблагодарил педагогов за мудрость, верность призванию и любовь к детям.

Он пожелал крепкого здоровья, вдохновения и радости от успехов учеников.