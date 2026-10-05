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Праздники

Шапша поздравил педагогов с Днём учителя

Дмитрий Ивьев
05.10, 08:40
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал поздравление утром в понедельник, 5 октября.

Сейчас в регионе более 13500 педагогов. Около 20% из них – учителя в возрасте до 35 лет.

Губернатор поблагодарил педагогов за мудрость, верность призванию и любовь к детям.

Он пожелал крепкого здоровья, вдохновения и радости от успехов учеников.

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