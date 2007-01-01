В Калуге отметят Первомай в парке
На пятницу запланированы праздничные мероприятия, сообщили в администрации города.
Главной площадкой станет городской парк культуры и отдыха.
В 12:00 там начнётся концертная программа «В каждой песне весна».
А на 15:00 запланирован фестиваль детских духовых оркестров.
Кроме того, 1 мая концерты пройдут в Домах культуры в разных районах города.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь