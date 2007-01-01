Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Праздники Каждый второй калужанин проведёт майские праздники дома
Каждый второй калужанин проведёт майские праздники дома

Дмитрий Ивьев
28.04, 14:13
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Большинство жителей Калуги — 52% — планируют провести майские праздники дома. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob. Ещё 18% горожан собираются поехать на дачу или в деревню.

В этом году выходные будут два раза по три дня - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Из-за такого графика лишь небольшая часть калужан решилась на поездки. Всего 2% планируют путешествовать по России, а 1% — за границу. Семь процентов хотят отдохнуть на природе, столько же (по 1%) выберут гостевой формат или рыбалку.

Те, кто всё же решил поехать в отпуск внутри страны, чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Калининград. Среди зарубежных направлений в лидерах — Турция, Египет, Таиланд, Бали и Грузия.

Работать во время праздников будут 14% опрошенных. Причём мужчинам выходить на службу в эти дни приходится чаще, чем женщинам.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+