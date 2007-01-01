Каждый второй калужанин проведёт майские праздники дома

Большинство жителей Калуги — 52% — планируют провести майские праздники дома. Такие данные показал опрос сервиса SuperJob. Ещё 18% горожан собираются поехать на дачу или в деревню.

В этом году выходные будут два раза по три дня - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Из-за такого графика лишь небольшая часть калужан решилась на поездки. Всего 2% планируют путешествовать по России, а 1% — за границу. Семь процентов хотят отдохнуть на природе, столько же (по 1%) выберут гостевой формат или рыбалку.

Те, кто всё же решил поехать в отпуск внутри страны, чаще всего выбирают Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и Калининград. Среди зарубежных направлений в лидерах — Турция, Египет, Таиланд, Бали и Грузия.

Работать во время праздников будут 14% опрошенных. Причём мужчинам выходить на службу в эти дни приходится чаще, чем женщинам.