В Калуге опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации на неделю

Фото: Минздрав Калужской области.

В Калуге стал известен график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа.

27 и 29 октября с 9:00 до 13:00 пункт откроется около Арбитражного суда на улице Кирова, 4.

30 октября с 10:00 до 15:00 вакцинация пройдёт на площади Старый торг, 6.

31 октября с 9:00 до 15:00 мобильный пункт разместится рядом с драматическим театром на Театральной площади, 1.

В наличии вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

Для прививки нужно взять с собой паспорт и полис.