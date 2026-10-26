В Калуге опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации на неделю
В Калуге стал известен график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа.
27 и 29 октября с 9:00 до 13:00 пункт откроется около Арбитражного суда на улице Кирова, 4.
30 октября с 10:00 до 15:00 вакцинация пройдёт на площади Старый торг, 6.
31 октября с 9:00 до 15:00 мобильный пункт разместится рядом с драматическим театром на Театральной площади, 1.
В наличии вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».
Для прививки нужно взять с собой паспорт и полис.
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