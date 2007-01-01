В Тарусской районной больнице снова делают биохимический анализ крови
В Тарусской районной больнице снова делают биохимический анализ крови

Евгения Родионова
04.05, 10:48
В понедельник, 4 мая, прокуратура Тарусского района сообщила о восстановлении возможности проведения полного биохимического анализа крови в районной больнице.

По данным ведомства, местная жительница не имела возможности сделать анализ крови.

— Пациентка, инвалид первой группы, состояла на учёте у врача-онколога. Она не могла вовремя сделать биохимический анализ крови для проверки здоровья. Врачам не на чем было делать исследования на электролиты, а они очень важны, чтобы следить за её состоянием, - пояснили в прокуратуре.

Также в больнице нарушали сроки: анализы должны были делать за 14 дней, но этот срок не соблюдали. Автоматический анализатор крови, который есть в больнице, на момент проверки не использовался.

Прокуратура потребовала от главного врача навести порядок. После этого в больнице закупили нужные реагенты, и теперь сложные анализы снова проводят.

