Калугу продолжают мыть, борясь с коронавирусом

Управление городского хозяйства Калуги продолжает активную уборку территорий с применением дезинфицирующих средств,рассказали в горуправе.

Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Калуге уже неделю обрабатывают остановки, урны, кнопки светофоров.

С 9 апреля начали мыть улицы с помощью дез.средств: они безопасны для горожан.

Кроме того, 13 апреля будет произведена повторная дезинфицирующая обработка лавочек в скверах.

Фото: горуправа Калуги.