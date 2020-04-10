Калугу продолжают мыть, борясь с коронавирусом

Управление городского хозяйства Калуги продолжает активную уборку территорий с применением дезинфицирующих средств,рассказали в горуправе.
Это делается для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
В Калуге уже неделю обрабатывают остановки, урны, кнопки светофоров.
С 9 апреля начали мыть улицы с помощью дез.средств: они безопасны для горожан.
Кроме того, 13 апреля будет произведена повторная дезинфицирующая обработка лавочек в скверах.
Фото: горуправа Калуги.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!