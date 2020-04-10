В наукограде продолжат лечить пациентов с острой зубной болью

В Обнинске не бросят пациентов с острой зубной болью, сообщили в администрации наукограда.

В данный момент плановые приемы приостановлены из-за ситуации с распространением коронавируса.

Сейчас в стоматологической поликлинике Клинической больницы №8, как и во всех подразделениях больницы, действует строгий эпидемиологический режим.

Пациенты, которые нуждаются в экстренной помощи из-за острой и нестерпимой боли могут обратиться в стоматологическую поликлинику на проспекте Ленина, 99 по будням с 9 до 19 часов.

В остальное времы- в приемный покой на Ленина, 85.

Фото: администрация Обнинска.