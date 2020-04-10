Очередная бешеная лисица обнаружена под Малоярославцем

Новый случай бешенства зарегистрирован в Малоярославецком районе: из деревни Панское был доставлен труп животного.
В итоге, при лабораторном исследовании головного мозга животного, установлено его заболевание- бешенство, сообщили в областном комитете ветеринарии.
Сейчас специалисты проводят все необходимые профилактические мероприятия, чтобы не допустить заражения других зверей в районе.
Добавим, несколько дней назад в муниципалитете был снят карантин по бешенству.
Фото: pexels.com.
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