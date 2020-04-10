Управляющая компания защитила калужан от шума после решения суда

Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Малинники обратились в государственную жилищную инспекцию региона с жалобой на повышенный уровень шума и вибраций, проникающий в их квартиры через стены и перегородки.

Рядом с домом находится промышленная зона. В ходе проверки и замеров уровня шума специалистами инспекции обоснованность жалоб была подтверждена.

В итоге жилинспекция обратилась в суд, который обязал управляющую компанию, ответственную за данный жилой дом, произвести работы по снижению уровня шума и вибрации.

Калужские судебные приставы возбудили соответствующее исполнительное производство.

Однако управляющая компания не спешила исполнять решение суда:только возможные штрафы и уголовная ответственность заставили ее руководство установить перегородки и повысить звукоизоляцию дома.

Фото: pexels.com.