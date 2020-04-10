Волонтеры помогут пенсионерам в период самоизоляции

Калужанам, которые в период самоизоляции оказались без помощи родственников, окажут поддержку волонтеры.
В Калужской области создан Общественный волонтёрский центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Центр оказывает социальную помощь нуждающимся, прежде всего пожилым людям и ветеранам войны.
Как сообщили в горуправе, помочь с покупкой продуктов или лекарств могут после того, как калужане оставят заявку по номеру 8-800-200-3411.
Фото: городская управа Калуги.
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