Волонтеры помогут пенсионерам в период самоизоляции

Калужанам, которые в период самоизоляции оказались без помощи родственников, окажут поддержку волонтеры.

В Калужской области создан Общественный волонтёрский центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Центр оказывает социальную помощь нуждающимся, прежде всего пожилым людям и ветеранам войны.

Как сообщили в горуправе, помочь с покупкой продуктов или лекарств могут после того, как калужане оставят заявку по номеру 8-800-200-3411.

Фото: городская управа Калуги.