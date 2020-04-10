В Калуге подвели итоги антинаркотической акции

Калужские полицейские подвели итоги первого этапа Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
В ходе мониторинга сети Интернет обнаружен 31 сайт, где идет пропаганда наркотиков. В Роскомнадзор направлена информация для блокировки этих сайтов.
В рамках проведения акции на телефон «горячей линии» поступило 39 обращений от калужан, все они будут проверены.
Проведены рейды в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. В результате мероприятий задержано и направлено на медицинское освидетельствование 17 лиц, из них 4 - несовершеннолетних. По результатам освидетельствования у 6 лиц установлено наркотичексое опьянение, сообщили в калужском УМВД.
Зарегистрировано 27 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в отношении 17 лиц возбуждены уголовные дела.
Второй этап акции пройдет в октябре.
Фото: pxhere.com.
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